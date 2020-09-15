افتتاح وقت اللياقة للسيدات في دبي

المواطن - الرياض

انضم نادي وقت اللياقة للسيدات إلى قائمة المنشآت المخصصة لرياضة السيدات في إمارة دبي، حيث تم افتتاح فرع جديد بنادي وقت اللياقة في منطقة الممزر.

وقت اللياقة للسيدات

وتبلغ مساحة الفرع الجديد 12700 قدم مربع ويتسع لـ 1200 رياضية وتشرف عليه 25 مدربة لياقة بدنية محترفة ويتضمن 123 وحدة تدريب كارديو و113 ماكينة تدريب قوة.

كما يتضمن نادي وقت اللياقة للسيدات العديد من المرافق الرياضية التي تساعد السيدات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بخصوصية تامة.

انتشار ممارسة الرياضة بين السيدات

وقص حمد بن علي الصقري نائب رئيس مجلس إدارة شركة “لجام للرياضة” المالكة لأندية “وقت اللياقة”، العضو المنتدب، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، شريط افتتاح المركز.

ويعد النادي ضمن خطط الشركة في انتشار ممارسة الرياضة بين السيدات في دبي وخطط النمو والتطوير لمجلس دبي الرياضي؛ والشراكة التي تهدف إلى تعزيز ممارسة الرياضة للسيدات وتوفير المزيد من الأماكن التي تلبي تطلعات السيدات وتوفر الخصوصية والطاقم النسائي المؤهل لقيادة التدريبات وتقديم النصائح الفنية.

وقدم حمد بن علي الصقري شرحًا عن المرافق التي يوفرها المركز للسيدات والإجراءات المتبعة داخل المركز.

التدريب من أجل الصحة

وقال الصقري: “تهدف مؤسستنا إلى المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع بما فيهم كبار السن وأصحاب الهمم من خلال تحفيزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي عبر توفير الصالات الرياضية المناسبة لذلك وتعزيزها بأحدث الأجهزة الرياضية”.

وتابع: “نعمل تحت شعار التدريب من أجل الصحة، ونقوم بإجراء البحوث الميدانية ونضع استراتيجيتنا العامة على أساس نتائج هذه البحوث حتى تدار مرافقنا وفق نهج احترافي، ونفتخر بأننا استطعنا الفوز بـ(جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي) التي منحتنا دافعًا معنويًا لبذل المزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات”.

وأضاف: “كما فزنا بجائزة الإمارات للياقة البدنية خلال العام الماضي كأفضل نادي ليقة بدنية لعام 2019، وباعتبارنا جزء من هذا المجتمع نسعى دائمًا إلى المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في تنظيم الفعاليات الرياضية من بينها شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة العامة للرياضة، وبلدية دبي وغيرها “.

تطوير الرياضة النسائية

وعلق حارب قائلًا: “تربطنا علاقة قوية مع نادي وقت اللياقة منذ افتتاحه عام 2015، بعدما فاز بـ “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” في فئة المؤسسة العربية المبدعة عن مبادرة برنامج رياضي يهدف إلى توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع الأفراد على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي”.

وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أن المجلس يعمل على دعم أي نشاط يساهم في تطوير الرياضة النسائية.







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