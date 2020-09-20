افضل برنامج لتحميل الفيديو للاندرويد

يعتبر أكثر ما قد يبحث عنه أي شخص مهتم بمشاهدة الفيديوهات أو مهتم السوشيال ميديا عامة هو تحميل الفيديوهات التي يشاهدها وتعجبه لذا يبحثون عن افضل برنامج لتحميل الفيديو للاندرويد وذلك لتحميل أجمل الفيديوهات.

ما أهمية برامج تحميل الفيديوهات

تعد برامج تحميل الفيديوهات هي الشيء المفضل عند بعض الأشخاص لأنه عندما يعجبه فيديو قام بمشاهدته قد يرغب في حفظ هذا الفيديو على الهاتف حتى يتم مشاهدته في أي وقت لذلك يبحث عن افضل برنامج لتحميل الفيديو للاندرويد وموقع المواطن سوف يستعرض الكثير من أسماء هذه البرامج.

تحميل الفيديوهات من اليوتيوب على المتصفح

هناك العديد من البرامج التي يمكن استخدامها لتحميل فيديوهات من اليوتيوب أو من غيره من المواقع الأخرى ويعد برنامج K video downloader واحد من افضل برنامج لتحميل الفيديو للاندرويد حيث أنه يقوم بتحميل الفيديوهات من اليوتيوب بطريقة سريعة وسهلة للغاية.

يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على شبكة الإنترنت.

ثم يقوم المستخدم بالذهاب إلى الفيديو المراد تحميله.

يقوم بنسخ عنوان الرابط الخاص بالفيديو في شريط العنوان والذي يوجد أعلى شاشة المتصفح.

بعد أن يتم تحديد الفيديو يقوم الشخص بالذهاب للبرنامج الذي قام بتحميله والخاص بتحميل الفيديوهات من اليوتيوب وفي نافذة البحث يقوم بالضغط على لصق.

حتى يتم لصق رابط الفيديو الذي قام بنسخه.

يتم اختيار بعض الخيارات المختلفة مثل جودة الفيديو او طريقة صياغته.

ويتم تحديد المكان الذي يرغب الشخص في حفظ الفيديو فيه على الجهاز.

ثم الضغط على تنزيل فيقوم البرنامج بتنزيل الفيديو على المكان الذي تم تحديده.

تحميل فيديو يوتيوب عبر مُتصفّح جوجل كروم

يمكن استخدام متصفح جوجل كروم كذلك في تحميل الفيديوهات من اليوتيوب دون الحاجة إلى وجود برنامج خاص بالتحميل وذلك عن طريق بعض الخطوات وهي.

يتم في البداية فتح متصفح جوجل كروم على الجهاز الخاص بالمستخدم.

ثم يتم التوجه إلى صفحة تحميل أحد الأدوات التي تضاف إلى المتصفح.

حتى يستطيع الشخص تحميل الفيديوهات التي يريدها من اليوتيوب.

يمكن الوصول إلى الصفحة المرجوة بكل سهولة، والضغط على خيار إضافة إلى كروم.

ثم يتم الضغط على زر المتابعة الذي يظهر على الشاشة

ثم الضغط على زر تثبيت، ثم الذهاب إلى اليوتيوب والفيديو المراد تحميله والضغط على تنزيل التي تظهر أسفل الفيديو.

تحميل الفيديوهات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة

هناك أكثر من طريقة وبرنامج يمكن من خلالها تحميل فيديوهات من اليوتيوب أو من أي برنامج سوشيال ميديا آخر وتنزيل الفيديو على الهاتف وذلك عن طريق.

يعتبر برنامج tubeMate واحد من أفضل البرامج التي يتم استخدامها لتحميل الفيديوهات من اليوتيوب.

يمكن تحميل الفيديوهات على هذا البرنامج بكل سهولة ويسر حتى يستطيع الشخص رؤيتها في أي وقت ومكان.

تحميل الفيديوهات من اليوتيوب إلى الهاتف عن طريق برنامج tubeMate

يستخدم تطبيق tube Mate في تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب إلى الهاتف بأسهل طريقة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي.

في البداية يجب تنزيل برنامج tubeMate من متجر بلاي حيث أنه لا يمكن إيجاده غير على هذا المتصفح.

يتم تثبيت البرنامج من خلال السماح له بالنزول على الهاتف من ضبط الهاتف والإعدادات.

ثم يتم الضغط على install وفتحه من خلال الضغط على زر Open ثم يجب استخدام التطبيق للبحث عن الفيديو المراد تحميله.

عند وجود الفيديو المرغوب به يتم الضغط على زر التنزيل والذي يكون لونه أحمر.

ثم تحديد الجودة ومكان تنزيله على الهاتف والصيغة المرجو التنزيل بها.

استخدام موقع clip converter

يمكن تحميل فيديوهات من اليوتيوب باستخدام طريقة المواقع الالكترونية لذلك سوف نقدم بعض خطوات تحميل الفيديو من هذا البرنامج وهي.

يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص باليوتيوب على شبكة الإنترنت.

ثم القيام بنسخ الرابط الخاص به والذي يتواجد في شريط عنوان المتصفح.

الخطوة التالية يجب فتح برنامج Clip converter على شبكة الإنترنت.

ويتم لصق عنوان الفيديو المراد تنزيله من خلال الضغط على لصق في خانة البحث التي تتواجد في البرنامج.

يتم اختيار الصيغة المراد تحميل الفيديو بها والجودة الخاصة بالفيديو.

ثم القيام بتحديد المكان الذي يرغب الشخص في تحميل الفيديو عليه على الهاتف المحمول، كما أنه يمكن اختياره بطريقة MP3 وذلك لتحميل الصوت الموجود في الفيديو.

ثم القيام بالضغط على تنزيل حتى يتم تنزيله على الهاتف.

ما هو برنامج Videoder

يعد برنامج Videoder من أفضل البرامج التي تتواجد وتستخدم في تحميل الفيديوهات من اليوتيوب بطريقة سهلة وسريعة للغاية حيث أن كثير من الأشخاص حول العالم تستخدمه.

يعتبر هذا البرنامج معد لتنزيل الأغاني والفيديوهات من أكثر من ألف موقع مختلف وليس من اليوتيوب فقط فهو يعمل على نطاق واسع.

كما أنه يمكن استخدامه لجهاز الحاسب وكذلك جميع أجهزة الأندرويد وذلك لمساعدة جميع الأشخاص الذين يحملون هذه الهواتف وذلك لأنها أكثر انتشار.

يمكن بواسطة هذا البرنامج تشكيل أفضل المجموعات من الأفلام المفضلة للمستخدم وكذلك جميع أنواع الموسيقى التي يسمعها.

يمكنه من تنزيل كل مقاطع الفيديو التي يريد الشخص مشاهدتها بكل أريحية على هاتفه دون أي تقطيع.

يمكن استخدام هذه البرنامج إذا كان الإنترنت ضعيف كذلك فهو لا يحتاج لسرعة كبيرة أثناء التحميل أو مشاهدة الفيديوهات.

كل المميزات المتوافرة به تجعله خيار جيد لكثير من الأشخاص حول العالم.

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