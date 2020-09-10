افكار ديكورات جبس غرف نوم مودرن للعرسان

ديكورات جبس غرف نوم

يبحث العرسان عن ديكورات جبس غرف نوم عصرية وحديثة، فيعتبر الجبس من الديكورات المتميزة والأنيقة فهو يقوم بإضافة لمسات ساحرة في ديكور المنزل بالأخص مع وجود أفكار وابتكارات عبقرية يقوم بها مصممين الديكور.

ديكورات جبس غرف نوم

يقوم العديد من العرسان الجدد بالبحث عن كل ما هو جديد لعمل ديكورات جبس لغرفة النوم وغرفة الجلوس والأطفال بشكل عصري وجميل وبسيط ويتناسب مع مساحة المنزل، وذلك لإبراز جمال المنزل بالداخل.

ويعتبر جبس الأسقف هو أشهر الديكورات التي تبرز جمال الغرفة، وتتيح للشخص استغلال المساحات لعمل تصميمات جميلة ورائعة تعطي الغرفة روعة في الشكل، ويعتبر من أشهر أنواع الجبس هو الجبس بورد.

هناك العديد من أشكال جبس الأسقف فمنها على هيئة أشكال هندسية مثل: الدائرية والإسلامية والزخرفية، كما توجد العديد من ديكورات الجبس البارزة ويمكن الرسوم داخلها، وكذلك الأسقف الممتدة من السقف للحائط الموجود خلف السرير، فيمكن من خلال ذلك النوع وضع أسبوتات لزيادة جمال ديكور الغرفة.

أنواع ديكورات أسقف 2020

من خلال موقع المواطن سنتعرف على أنواع ديكورات الأسقف والتي هي:

الجبس الإيطالي: نوع من أنواع الجبس يتم فيه تركيب وحدات للإضاءة ويطلق عليها أسبوت وتوزع الإضاءة بطريقة متميزة.

الجبس المودرن: هو جبس حديث وعصري يزود بإضاءة ليد موفرة تعمل على إراحة العين، وهذه الإضاءة لها دور فعال وقوي في إبراز جمال الغرفة.

الجبس المزخرف: هو جبس بورد مزخرف تم تصميمه على يد عدد من المصممين المبتكرين، وتتضمن هذه التصميمات على مجموعة من النقوش تناسب الأسقف العالية ومساحات الغرف الفخمة ويتم استخدامه في الشقق الكبيرة والفلل.

الجبس البسيط: يتم استخدامه في الأماكن ذات مساحات صغيرة وأسقف غرف منخفضة ومطابخ وحمامات ومداخل المنازل.

مميزات ديكورات غرف النوم 2020

تعطي أسقف الجبس مظهر أنيق وراقي، لأنها تجعل الأسقف والجدران لوحة فنية وذلك بعد اختيار لون السقف تناسب غرفة النوم.

يتمكن من عزل صوت الضوضاء والأصوات المرتفعة المزعجة بدرجة كبيرة جدًا عن باقي أنحاء المنزل.

له القدرة على العزل الحراري وبالأخص الأماكن المرتفعة، حيث يحافظ على درجة حرارة الغرفة في فصل الصيف والشتاء، لذلك من الممكن الاستغناء عن مكيفات الهواء الباردة والدافئة.

استخدامات ديكورات الجبس للأسقف

يتم استخدامه في جميع أجزاء الشقة مثل: غرفة المعيشة والأطفال والحمام والمطبخ، بالإضافة إلى استخدامه في الديكورات الخارجية وأيضًا أسقف الشركات والمكاتب والقاعات الخاصة بالأفراح والمناسبات.

كما يمكن استعماله في التزيين والتجميل، والجدير بالذكر أنه يمكن ذلك بالعديد من الطرق المتنوعة التي تقوم بإبراز جمال الغرفة مثل: الإضاءة الخافتة واسبوتات الضوء المخفية، كما يمكن إضافة الورود الصناعية أو الألواح الخشبية وغيرهم.

العديد من الأشخاص يستعملون الجبس لأنه قوي للغاية ويقوم بالتحمل والحفاظ على جماله لفترة من الوقت دون حدوث به أي تغييرات.

جبس غرف نوم أطفال

غرف نوم الأطفال من الغرف التي يجب اختبار ديكوراتها بعناية شديدة لأنها تؤثر بشكل رئيسي في نفسية الطفل، ويعتبر أكثر أنواع الجبس التي يمكن استخدامها السقف غرف الأطفال هو الجبس المعلق، فهو غير مكلف وسهل تنفيذه ويحتوي على أشكال رائعة تجعل الغرفة في غاية الجمال.

كما يمكن أن يحتوي ديكور الجبس بورد على رسومات تناسب الطفل على هيئة أسماك أو أشكال كرتونية مفضلة للطفل وفراشات، بالإضافة إلى عمل سقف ممتد إلى الحائط واستخدامه كرفوف لألعابه أو الكتب أو إضاءات مناسبة.

يلزم الآباء اختيار ديكور غرفة الأطفال يكون مناسب لنوع الطفل، فإذا كانت الغرفة للبنات يجب أن يكون ديكور الغرفة على شكل فراشات والألوان زهرية، أما إذا كانت للأولاد تكون الأوان سماوية وتحتوي على رسومات كالسيارات.

كما يجب أن تكون الإضاءة مناسبة لمساحة الغرفة وديكورها، ويتم اختيار نجف يكون رقيق وجذاب على هيئة نجوم أو بالونات.

أشكال ديكورات جبس غرف نوم العرسان

يوجد هناك عدد من تصاميم ديكورات الجبس المتنوعة وبالأخص ديكورات جبس غرف النوم للعرسان، فذلك الاختلاف والتنوع يلائم اختلاف الأذواق، والجدير بالذكر أنه يمكن استعمالها في غرف الجلوس أو الأطفال أو النوم.

لكن ديكورات جبس غرف النوم يجب اختيارها بدقة شديدة، حيث يجب على العرسان اختيار الديكورات الهادئة التي تتناسب مع باقي ديكورات غرفة النوم، ومن أمثلتها ما يلي:

ديكورات جبس لأسقف غرف النوم

إن سقف البيت هو من الديكورات الهامة في المنزل، لذلك يجب استخدام ديكورات الجبس لأسقف غرف النوم المختلفة، فمع وجود التقدم في السنين السابقة لأشكال الديكور قام مصممين الديكور بعمل العديد من الأنواع والعناصر التي تضيف لمسة فنية وجمالية للديكور.

حيث صار هناك أنواع من التصاميم الرائعة من الجبس بورد، وكذلك أشكال ممتازة من الجبس المعلق، بالأخص إذا كان ذلك الديكور في غرف نوم فخمة، كما يوجد تصاميم من الجبس بورد البسيطة ولكنها جميلة وكذلك مثيرة.

ديكورات جبس لغرف نوم فخمة

تعتبر ديكورات الجبس الفخمة هي بديل لأنواع الجبس البسيطة، حيث أن أنواع جبس غرف النوم البسيطة تتنوع في التدرجات الجبسية التي يتم وضعها على زوايا وأركان سقف غرفة النوم، كما أنه يمكن احتوائها على إضاءات هادئة.

يوجد هناك العديد من الديكورات الحديثة حيث يوجد أنواع من الجبس على شكل قلوب أو أزهار مجسمة وكبيرة يتم وضعها منتصف السقف ثم ينصب النجف بها.

ديكورات غرف نوم على هيئة أنواع هندسية

تتضمن تلك الأشكال التي على هيئة دوائر متداخلة، ومربعات على إضاءات خافتة جميعها ديكورات جبس غرف النوم الفخمة على هيئة أشكال هندسية، فذلك النوع من الديكور يقوم بتوزيع إنارة مخفية ومركزة بألوان، ويفضل أن تكون ليد لتكون مريحة للعين وتقوم بتوفير الطاقة.

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