اقوال عن الحب والرومانسية

كل عاشق يبحث عن كلمات واقوال عن الحب والرومانسية تعبر عن إحساسه ومشاعره الصادقة ربما تخفف عن مايحتويه قلبه من مشاعر و يستحيي في أن يعبر عنها علاناً.

أجمل ما في الكون الحب والرومانسية

الحب والرومانسية مشاعر جميلة تظهر لكل من نحبه سواء كان حبيب أو صديق أو حتى أخت فهناك عبارات جميلة تعبر عن مشاعرنا وسيذكر لنا موقع المواطن أجمل العبارات عن الحب والرومانسية والشعراء الذين تغنوا بالشعر في الحب.

اقوال عن الحب والرومانسية رقيقة

الرومانسية تأتي بعد الحب وكل من يحب تظهر عليه الرومانسية في كلامه ولا يستطيع أن يخفيها وهناك عبارات جميلة تعبر عن مدى الحب والرومانسية التي تكن في قلب من يعيشها:

الحب هو أنت وأنت الحب لم أعرف الحب إلا معك فكلمة الحب تعبر عن مدى إحساسي وشوقي وغرامي وحنيني غليك تعبر عن مدى تلهفي لسماع صوتك وسماعك تناديني باسمي.

لا أستطيع أبداً أن أطلق كلمة بحبك إلا لك لم أتخيل حالي أقولها لغيرك كل أغنية أسمعها أتخيل أنها لك وأنك تغنيها لي.

تعبت في حبك كثيراً ورغم هذا التعب والعناء إلا إني ما زلت أحبك لا لم أستطع التعبير عن اي مشاعر بداخلي فقط كلمة أحبك هي من تحمل هذه الكلمات والعبارات.

تحية طيبة نابعة من قلبي وحبي الزائد إليك فلم تعد روحي فروحك هي روحي.

أشم رائحتك التي هي أحلى من الورد وأحلى من عطر يفوح من أزهار الجمال كلها.

مع مرور الوقت يقولون ستنسي من تحبيه مر الزمان منهم من مات ومنهم من سافر ورحل ومنهم من بكى وحزن ومنهم من فرح وتزوج ولا زلت أنت بخاطري.

قمت بقطف الزهور لأهديها إلى أغلى ما أملك حبيبي.

إنني أندم على كل لحظة ضائعة حبيبي أندم على عمري الذي ضاع قبل أن ألقاك وعمري الذي ضاع بعد أن تركتك.

لا تقطع الطريق أو تقفل الأبواب مع من أحببت فربما أتاحت لك الفرصة أن تلقاه مره أخرى ولا تحزن على ما فاتك وتعتبر أنه من أجمل الأقدار فربما لك عمر آخر أجمل منه تقضيه مع من تحب بشخص آخر.

العمر بدونك لا يسوى شيء فأنت الشمعة التي تنير حياتي فأنت فرحي وأنت الضوء الذي ينير حياتي.

رغم أن الحب قيد لمحبيه إلا أنه يعتبر من أحلى القيود فلو أنه مش من أحلى القيود لما جرى وراه كل محببه.

كل من يحبون ويعشقون لا يشعرون ببرد تجد أجسامهم دافئة تجد قلوبهم مليئة بالحب والدفا.

كل ملامح المحبين مشرقة فعيونهم لامعة ووجوههم مبتسمة دائماً حتى تشعر أنك أمام لوحة مرسومة.

اقوال عن الحب والرومانسية جميلة

ما أجمل الحب وما أجمل من يحب تجده في دنيا غير الدنيا وهناك عبارات جميلة عن الحب منها:

الحب رباط قوي يجمع بين المحبين فهو الشمس التي تشرق في ليالي الظلام والقمر الذي ينير العتمة.

إذا تواجد الحب بين الزوجين أعلم أن هناك سعادة في بيته فالحب هو أساس وعمد البيت وهو استقرار للأسرة.

أتعلم أن الحب الحقيقي صامد إلى آخر العمر لا يهده ولا يحطمه أي شيء يبقى الحب هو الأساس.

كل من يسعى لإيجاد الحب فهو خاطئ لأن الحب الحقيقي هو الذي ينشأ ويكبر ويمكن بناءه.

إذا أحب شخص تجد مشاعر الحب متدفقة دون أن يتحكم فيها فهي مشاعر لا إرادية لا تستطيع تمثيلها.

تشعر بحالة الحب بين الطرفين عندما تجدهم يتشاركون الأفكار والمشاعر والعبارات الجميلة هنا تعلم أن هناك حالة حب.

الحب ليس كلمات تكتب على ورق فالحب والرومانسية مشاعر تخرج دون إرادة ولا يستطيع أي قلم أن يعبر عن ما بداخلها.

إذا لم تعطيك الحياة شيء مادي وأعطتك شخص تحبه فهو كافي فالأشياء المادية تذهب وتستطيع تعويضها بينما الأشخاص الطيبين لا تستطيع تعويضهم.

عبارات تصف الحب

على الرغم من أن ليس هناك عبارات ممكن أن تصف الحب فهو مشاعر صادقة إلا أن هناك بعض العبارات التي قد تكون وصف بسيط لمشاعر الحب ومن هذه العبارات:

ما من ملك ظل ملك أمام من أحبها فعندما أحبها فقد سلطانه وتذلل لها فالحب لا يوجد به طبقات مجتمعية.

عندما تريد معرفة ما هو أعلى شيء في الوجود أخبرك بأن الحب هو أعلى شيء فهو من يقدرك.

مامن شاعر استطاع وصف الحب إلا بعبارات قصيرة حتى لم تصف هذه العبارات الحب بوصف كامل فقد تنغم به جميع الشعراء وأكبر الشعراء.

كل قلب يبحث عن حب لن الحب والرومانسية حياة.

إذا قمت بزرع الحب في قلوب الصغار واعتنيت به وقمت براعيته ستجد ثماره قد رعرعت وغرقت جميع المحيطين بها فبدون الحب تبذل أوراقنا ولم تعد تكبر.

أسعى دائمًا إلى نشر الحب في قلوب الناس حتى تجد نتيجة زرعك فستجد الحب والوفاء ستجد من يحنو عليك ستجد كل ما هو جميل ودافئ.

شعر عن الحب تغنوا بيه الشعراء

أحبك جداً

وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل

وأعرف أنك ست النساء

وليس لدي بديل

وأعرف أن زمان الحنين انتهى

ومات الكلام الجميل

لست النساء ماذا نقول

أحبك جداً وأعرف أني أعيش بمنفى

وأنت بمنفى

وبيني وبينك

ريح

وغيم

وبرق

ورعد

وثلج ونار

وأعرف أن الوصول لعينيك وهم

وأعرف أن الوصول إليك

انتحار

ويسعدني

أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية

ولو خيروني

لكررت حبك للمرة الثانية

أيا من غزلت قميصك من ورقات الشجر

أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر

أحبك جداً

وأعرف أني أسافر في بحر عينيك.

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