اكبر بحيرة في العالم

كثير منا يبحث عن المعلومات العامة التي تزوده بالثقافة والمعرفة ومن ضمن المعلومات العامة بحيرة قزوين التي تعتبر اكبر بحيرة في العالم وتعتبر مياهها من المياه المالحة لذلك سميت بقزوين.

معلومات عن بحيرة قزوين

بحيرة قزوين كانت من البحيرات التي كانت تصل القارات الثلاثة ببعضهما من الممكن تسميتها ببحر قزوين أيضًا نتيجة لمساحتها الكبيرة وسيذكر لنا موقع المواطن معلومات عن هذه البحيرة من حيث مساحتها والأنهار والجزر التي تطل عليها.

أكبر بحيرة في العالم

يعتبر بحر قزوين اكبر بحيرة في العالم المكان الجغرافي لهذه البحيرة هو غرب قارة آسيا.

المكان الجغرافي لهذه البحيرة هو غرب قارة آسيا. يبلغ عرض بحر قزوين ثلاثمائة واحد وسبعون ألف كيلو متر مربع بينما طول بحيرة قزوين ألف ومائتان كيلو متر مربع بينما يكون عرض البحيرة الكلي ثلاثمائة كيلو متر.

عمق بحر قزوين عميق جداً يصل عمقها إلى ألف ثلاثة وعشرين متر.

الدول المحيطة حول أكبر بحيرة في العالم

يحيط ببحيرة قزوين خمس دول هي تركمانستان وكازاخستان وروسيا وإيران وأذربيجان.

سمى قديمًا وتقريبًا في القرون الوسطى بحيرة قزوين باسم الخزر وكان السبب لتسميتها هذا الاسم يرجع إلى يعود إلى مملكة الخز اليهودية التي سكنت المملكة حول بحيرة قزوين واستقرت عندها ومارست حياتها.

استمرت المملكة في العيش حول بحيرة قزوين قرابة ثلاثة قرون حيث جاءت إليها وعاشت من القرن السابع عشر وحتى القرن العاشر الميلادي.

دائمًا تتناقص مياه بحيرة قزوين فهي بحيرة مغلقة منخفضة عن مساحة الأرض والسبب في نقص مياه بحير قزوين هي عملية تبخر المياه.

فعلى مر الزمن تناقصت المياه لتبلغ من ربعمائة أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة إلى ثلاثمائة واحد وسبعين ألف أي تناقصت المياه ما يعادل ما ثلاثة وخمسين كيلو متر مربع تقريبًا على مر مائة وخمسين عام أي نصف قرن.

القياسات الجديدة لبحيرة قزوين

حاليًا القياسات الجديدة لبحيرة قزوين أكبر بحيرة في العالم وجدوا إنها توقفت على هذه القياسات ثلاثمائة وستين ألف كيلو متر مربع مساحته الكلية ووصل عمق بحيرة قزوين حاليًا مائة اربعة وثمانون متر العمق القريب.

وجدوا إنها توقفت على هذه القياسات ثلاثمائة وستين ألف كيلو متر مربع مساحته الكلية ووصل عمق بحيرة قزوين حاليًا مائة اربعة وثمانون متر العمق القريب. بينما يعتبر أكبر عمق لبحيرة قزوين هو تسعمائة وثمانون متراً.

والمياه التي توجد ببحيرة قزوين بعد الانخفاض تقريبًا ستة وسبعون ألف كيلو متر مكعب.

تضاريس بحيرة قزوين

بما أن بحيرة قزوين أكبر بحيرة في العالم فهي تحتوي على بعض التضاريس وهي:

تكثر على مياه بحيرة قزوين العديد من الجزر منها ما هو ملائم لزيارة به مثل جزيرة بولا والتي تطل على الساحل الأذري.

وتتميز جزيرة بولا بوجود كميات كبيرة من النفط.

وأيضًا يعتبر من الجزر الملائمة لزياراتها والبحث بها والاستكشاف جزيرة بيرالاهي وبها أيضًا كميات كبيرة جداً لا تعقل من النفط.

وجزيرة نارغين تعتبر من الجزر الملائمة لزيارة والاستكشاف وتحتوي على مناظر خلابة غلى جانب وجود أنواع لا حصر لها من الطيور وتقع جزيرة نارغين بالقرب من الساحل الأذري.

ويوجد جزيرة آشورداه تقع بالقرب من الساحل الإيراني في إيران في محافظة كلستان.

أما بالنسبة للأنهار التي تصب في بحر قزوين على اعتبار أنها أكبر بحيرة في العالم وهم

من دولة كازاخستان يأتي نهران نهر أترك ونهر الأورال.

ومن دولة إيران يأتي النهر الأبيض وله اسم آخر يطلقه عليه الفارسيين وهو سفيد.

ومن دوله روسيا يأتي نهر تيريك.

أما المكون الرئيسي والتي تأتي منه المياه بكميات كبيرة وجارية ويأتي من قارة روسيا هو نهر الفولغا.

يتميز النهران الفولغا والنهر الأبيض بأنهم من أهم مصادر الكافيار في بحيرة قزوين وذلك لما يحتويه من أنواع متعددة من الأسماك.

الشكل العام لبحيرة قزوين

يكون شكل بحيرة قزوين متدرجاً فعند الساحل الروسي من جهة الشمال يبدء من عشرة متر ويبدء في التدرج غلى ان يصل إلى مائة وثمانون متر وعند وصول التدرج إلى منتصف بحيرة قزوين متجهًا إلى الساحل الإيراني.

ليكون قد سجل أقصى عمق للبحيرة وهو ألف وثلاثة وعشرون متر في جنوب الساحل الإيراني.

تعتبر بحيرة قزوين مصدر من مصادر بيض السمك الزاخر الذي يستخرج منه الكافيار كأغلى أنواع الطعام.

اهم ما تتميز به بحيرة قزوين

يوجد على سواحلها كميات من النفط والغاز بالعالم حيث يوجد في بحر كازاخستان حقول للنفط والغاز.

وفي شواطئ بحر تركمانستان حقول النفط والغاز.

أكبر البحيرات في العالم

يأتي في المركز الأول بحيرة قزوين حيث يبلغ مساحتها ثلاثمائة واحد وسبعين ألف كيلو متر.

ويأتي المركز الثاني بحيرة سوبيريور تبلغ مساحتها اثنان وثمانون ألف وربعمائة واحد واربعين ألف كيلو متر وتتميز مياهها بأنها عذبة.

تعتبر بحيرة فيكتوريا ثالث أكبر البحيرات تبلغ مساحة بحيرة فيكتوريا ستة وتسعين ألف كيلومتر وهي من البحيرات العزبة في قارة إفريقيا.

بحيرة هيرون تأتي في الترتيب الرابع تبلغ مساحة بحيرة هيرون ستين ألف كيلومتر تعتبر بحيرة هيرون من ثالث البحيرات العزبة.

بحرة ميشجان تأتي في الترتيب الخامس تبلغ مساحتها ثمانية وخمسون ألف كيلومتر.

بحيرة تنجانيقا في الترتيب السادس تبلغ مساحتها ثلاثة وثلاثون ألف كيلو متر تعتبر بحيرة تنجانيقا من أطول البحيرات العزبة في العالم.

بحيرة بايكال الترتيب السابع تبلغ مساحتها واحد وثلاثون ألف كيلومتر.

بحيرة جريت بيير في الترتيب الثامن مساحتها واحد وثلاثون ألف كيلومتر.

بحيرة مالاوي في الترتيب التاسع مساحتها ثلاثون ألف كيلومتر.

بحيرة جريت سيلف في الترتيب العاشر مساحتها تسعة وعشرون ألف كيلومتر.

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