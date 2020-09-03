الآسيوي: هل يصل النصر إلى الأدوار الإقصائية ؟

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز أرقام النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا هذا الموسم.

إشادة بمستوى العالمي

وأشاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى العالمي هذا الموسم، وقال: “فوز وتعادل.. يملك 4 نقاط.. هل يتمكن النصر من الوصول إلى الأدوار الإقصائية هذا العام؟”.

النصر في الدوري

واستعرض الاتحاد الآسيوي في تقرير عبر موقعه الرسمي أبرز أرقام العالمي، وقال: “أخفق فريق النصر في المحافظة على لقبه كبطل للدوري السعودي عندما حل في المركز الثاني خلفه منافسه التقليدي فريق الهلال الذي ضمن التتويج باللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة”.

وقال: “جمع النصر 60 نقطة مقابل 66 للهلال في 28 مباراة لعبها في البطولة حقق خلالها الفريق الأصفر الفوز 18 مرة مقابل 6 تعادلات و 4 خسائر، وسجل 56 هدفًا مقابل 23 كرة دخلت مرماه”.

العالمي في آسيا

وتابع: “ويسعى النصر لتعويض خسارته لقب الدوري السعودي من خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا التي يلعب فيها ضمن المجموعة الرابعة التي تضم العين الإماراتي وسيباهان الإيراني والسد القطري”.

وأضاف: “ويحتل الفريق المركز الثاني على لائحة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف السد بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع السد 2-2 وفاز في الجولة الثانية على العين 2-1”.

العالمي يتألق مع فيتوريا

وأثنى الاتحاد القاري بمستوى الأصفر مع مدربه، وقال: “وعلى الرغم من خسارته اللقب مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا (49 عامًا) إلا أن النصر قدم مستويات جيدة للغاية مع المدير الفني الذي قاده نحو عرش المسابقة الموسم الماضي حينما تولى تدريبه بعد انتصاف الموسم”.

وواصل: “فيتوريا الذي سبق له أن حقق عدة بطولات مع فريق بنفيكا البرتغالي أبرزها لقب الدوري مرتين بالإضافة لبطولة الكأس وكأس السوبر مرة واحدة، يتطلع للذهاب بعيدًا في دوري أبطال آسيا حيث سبق له الإشراف أيضًا على الفريق في النسخة الماضية التي ودع فيها النصر من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام السد القطري 1-3 رغم تفوقه ذهابًا 2-1”.

حمدالله ماكينة أهداف

وتغنى الاتحاد الآسيوي بمستوى هداف العالمي، وقال: “ولم تكن الأهداف الـ 35 (رقم قياسي) التي سجلها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله محض صدفة، بعد أن أكد نجوميته أيضًا هذا الموسم بتصدره لائحة ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفاً مرشحة للزيادة في الجولتين الأخيرتين”.

واختتم تقريره قائلًا: “يعتبر اللاعب ماكينة تسجيل الأهداف التي لا تصدأ، ويعول الفريق على قدراته الهجومية الفائقة في تحقيق طموحات جماهيره”.







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