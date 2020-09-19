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الأرصاد تتوقع أن تسجل رفحاء والأحساء أعلى درجة حرارة.. غدًا

الأرصاد تتوقع أن تسجل رفحاء والأحساء أعلى درجة حرارة.. غدًا

2020/09/19
الساعة 6:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأرصاد تتوقع أن تسجل رفحاء والأحساء أعلى درجة حرارة.. غدًا 3 مدن تتشارك في أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقّعت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس غدًا الأحد، استمرارًا في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 44 درجة مئوية في رفحاء والأحساء، وأدنى درجة حرارة 17 درجة مئوية في أبها.


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