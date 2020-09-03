الأرصاد تحذر من أمطار وغبار على جازان حتى الـ8 مساء

المواطن - الرياض

أصدرت الأرصاد الجوية، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

توقعات الأرصاد حول طقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة،تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







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