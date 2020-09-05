الأرصاد : رياح وغبار يحد الرؤية على المدينة المنورة حتى الـ8 مساء

المواطن - الرياض

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل محافظتي الحناكية، والمهد.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

الأرصاد تحذر من طقس السبت

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة (فيما تتكون تشكيلات من السحب على مناطق (الرياض، القصيم، حائل) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران.

حالة الطقس وحركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







شارك الخبر