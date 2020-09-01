الأرصاد وحماية البيئة تجسد رؤية 2030 بمبادرات وبرامج وطنية

المواطن- محمد داوود- جدة

تواصل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رصدها للمبادرات الوطنية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة ضمن رؤية 2030 الكفيلة برقي العمل الأرصادي والبيئي والتنمية المستدامة، إذ حصرت الهيئة مبادراتها في إنشاء مركز معلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث وإعادة تأهيل البؤر الملوثة وتفعيل الرقابة على الإدارة السليمة للنفايات البلدية الصلبة وتشجيع تدويرها ومراقبة الصرف من المصدر والفحص البيئي الدوري لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وزيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد “السطحية والأجواء العليا” والاستشعار عن بعد.

مراقبة جودة الهواء:

وشملت مبادرات الهيئة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر وتطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية والتقييم البيئي الإستراتيجي للقطاعات التنموية ضمن برنامج التحول الوطني ومبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والتراخيص البيئي، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية التنمية المستدامة، كما غطت مبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية وتفعيل البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ومبادرة التحول في خدمات الأرصاد وتنويع مصادر تمويل الهيئة وتفعيل الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة وإنشاء مركز للتغير المناخي.

تحقيق الاستدامة البيئية في رؤية 2030:

وفي السياق يقول المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ”المواطن”: حققت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة وصون مواردها على مستوى المملكة، إذ إن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى لما لحمايته من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وبين أن جهود الأرصاد وحماية البيئة مستمرة لتحقيق جميع أهداف ومحاور رؤية المملكة الشاملة 2030 نحو مجتمع حيوي في بيئة عامرة تحقق استدامة بيئية ووطن طموح يحافظ على موارده الطبيعية ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها البيئة ومصادرها الطبيعية نتيجة التزايد في النمو الكبير في القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمات ويحقق التطلعات والاستدامة المتكاملة للبيئة والاقتصاد والرفاه الاجتماعي.

النظام العام للبيئة:

وأكد القحطاني أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في “رؤية المملكة 2030″، المتمثلة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، حيث قامت بوضع العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني 2020، كما أن دور التفتيش البيئي محوري في الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وتوسيع نطاق التفتيش البيئي في كافة المناطق للتمكين من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة.







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