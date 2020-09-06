الأستاذة انهارت في محاضرة أمام طلابها عبر زوم وماتت بعد ساعات

المواطن - متابعة

توفيت أستاذة جامعية بعد ساعات من تعرضها لنوبة تعب أمام أعين طلابها، خلال إلقائها محاضرة عبر تطبيق “زوم”، فيما يشتبه بأنها كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت باولا دي سيمون تبلغ 46 عامًا، وتدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أرجنتينية بالعاصمة بوينس آيرس، وفق التفاصيل التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن وسائل إعلام محلية.

وأصيبت دي سيمون أثناء إلقاء المحاضرة عبر زوم، بمشاكل في الجهاز التنفسي، وهو الأمر الذي بدا واضحًا عليها ولاحظه طلابها حيث كانت تلهث وتلتقط أنفاسها بصعوبة.

وبعد أقل من 24 ساعة، لقيت باولا حتفها، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت المصادر أن حالة الأستاذة الجامعية بدت “خطيرة للغاية”، لدرجة أن طلابها طلبوا منها عنوانها حتى يتمكنوا من إرسال سيارة إسعاف لها.

وكانت باولا ترد بصعوبة قائلة بكلمة واحدة: “لا أستطيع”.

وفي أواخر أغسطس الماضي، ذكرت باولا على حسابها في “تويتر” أنها “ربما تعاني من أعراض مرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا، مشيرة إلى أن زوجها الذي يعمل طبيبًا في أحد المستشفيات “منهك أيضًا”.

ونشرت الجامعة التي كانت تدرس فيها باولا بيانًا، أعربت فيه عن حزنها العميق لوفاة الأستاذة، مضيفة: “كانت باولا أستاذة شغوفة ومتفانية وشخصية رائعة”.

وحتى السبت، سجلت الأرجنتين أكثر من 451198 حالة إصابة بفيروس كورونا، وما لا يقل عن 9361 حالة وفاة بسبب الوباء.







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