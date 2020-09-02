الأماكن المعتمدة المتوفر فيها الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للنساء

المواطن - الرياض

وفرت الجهات المعنية العديد من التسهيلات لتوفير الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للنساء بشكل سريع ومبسط، حيث لا يوجد في نموذج الكشف الطبي نموذج ورقي أو نموذج كتابي بل يتم توفير نموذج الكشف الطبي هذا في شكل إلكتروني متطور وحديث وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي هنا.

ويشترط الخضوع لإجراء الكشف الطبي من أجل إنهاء إجراءات الحصول على تجديد أو إصدار رخصة القيادة للنساء، حيث يُعتبر الكشف أو الفحص الطبي المطلوب لإنهاء واستكمال تلك الإجراءات أمراً ضرورياً وإلزامياً على كل من يرغب في تجديد الرخصة.

تفاصيل الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للنساء

كما يشمل الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للنساء والرجال ما يلي:

فحص العيون والذي يشمل الكشف على مدى دقة النظر وتحديد درجة النظر أيضًا.

فحص لتحديد الإصابات التي تخص عمى الألوان.

فحص للكشف عن الإصابة بمرض الصرع.

فحص لقياس ضغط الدم.

فحص يشمل الكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

فحص للكشف عن أمراض المخ والدماغ.

فحص للكشف عن حالات الإدمان ومدمني المخدرات والكحول والخمور وفي حالة إن كان الفحص إيجابياً وثبت تعاطي الشخص للخمور والمخدرات يتم حرمانه من إصدار رخصة القيادة.

فحص للكشف عن الإصابة بمرض السكري.

تشمل تلك الفحوصات الطبية كلاً من الرجال والنساء على حدٍّ سواء في كافة مناطق المملكة.

الأماكن المعتمدة لـ الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للنساء

وبالنسبة إلى المستشفيات والأماكن الطبية المعتمدة التي تتوافر بها إمكانية الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للنساء فهي من هنا:

مستشفى التونسي في مكة المكرمة.

مستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض.

مستشفى الهدى في مكة المكرمة.

مستشفى جدة الأهلي في جدة.

المركز الطبي لمدينة الأمير في العاصمة الرياض.

جامعة الملك سعود مستشفى الملك خالد في العاصمة الرياض.

مجمع دوائك الطبي في العاصمة الرياض.

شركة الهلال الأخضر للمؤسسات الطبية في العاصمة الرياض.

المستشفى الوطني في العاصمة الرياض.

مركز جرير الطبي في العاصمة الرياض.

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

العيادات الملكية لخادم الحرمين الشريفين في العاصمة الرياض.

مجمع عيادات الفيحاء.

مستوصف آل مترك.

مستشفى الجزيرة.

مستشفى الحبيب.

ويمكن الاطلاع على نموذج الكشف الطبي لإصدار رخصة القيادة عبر الرابط هنا.

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