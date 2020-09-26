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الأمر بالمعروف بجازان توفّر مصليات متنقلة بالواجهة البحرية
نظرًا لازدياد أعداد المتنزهين في جيزان

الأمر بالمعروف بجازان توفّر مصليات متنقلة بالواجهة البحرية

2020/09/26
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمر بالمعروف بجازان توفّر مصليات متنقلة بالواجهة البحرية
المواطن - واس

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، مصليات متنقلة بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي والجنوبي بمدينة جيزان، وذلك نظراً لازدياد أعداد المتنزهين بالواجهات البحرية خلال فعاليات اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وجُهِّزت المصليات بالسجاد ومكبرات الصوت والشاشات الإلكترونية لعرض المحتوى الهادف الذي يحث على أهمية الصلاة والتحصين الفكري وتجنب الفكر المنحرف وتعزيز المواطنة واللحمة الوطنية والتقيد بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالتباعد الاجتماعي.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، أن الرئاسة العامة وفرت المصليات وجهزتها تجهيزاً كاملاً لخدمة المتنزهين في أماكن وجودهم، وكُلف من يقوم عليها وتشغيلها وتجهيزها وإقامة الصلاة وإمامة المصلين.

 


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