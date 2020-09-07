الأهلاويون غاضبون بسبب تصريح “مهر آسيا” وضمّ حسن القيد

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير النادي الأهلي عدم رضاها على التعاقد مع اللاعب الشاب حسن القيد القادم للراقي على سبيل الإعارة من نادي الشباب لمدة موسم رياضي واحد.

رد فعل الجمهور الأهلاوي بعد صفقة حسن القيد

ودشنت الجماهير الأهلاوية عبر “تويتر” وسم “مهر آسيا” في إشارة منها إلى تذكرها تصريح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام السابق على الكرة بـ الأهلي حيث قال لإحدى الصحف بأن مهر الفوز بـ دوري أبطال آسيا هو التعاقد مع صفقات قوية.

وسخر الجمهور الأهلاوي من سياسة الإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة في إحضار الصفقات، قائلين بأن هذه الصفقات لن تُحضر حتى كأس الملك، وليس دوري أبطال آسيا.

وكانت إدارة الراقي أعلنت عن ضم القيد على سبيل الإعارة من الليث، بعد تجربة إعارة مع فريق أبها.

وفي وقت سابق، كشف حسن القيد عن رغبته في الانضمام لـ الهلال وذلك للعب بجوار النجم محمد الشلهوب، قبل اعتزاله كرة القدم.

القيد يتمنى مزاملة محمد الشلهوب

وأضاف القيد أنه يتمنى مزاملة الشلهوب في الملاعب، بسبب الموهبة والأخلاق التي يتمتع بها أسطورة الأزرق وذلك وفق حديثه لـ”الرياضية”.

وفي سياق آخر، قررت إدارة نادي الشباب، مفاجأة نجوم أزرق العاصمة وذلك بعد فوزهم بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 يوم السبت 29 أغسطس الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ“القناة الرياضية السعودية” عبر “تويتر” أن إدارة الليث استقرت على إقامة ممر شرفي لنجوم أزرق العاصمة وذلك تحية لهم على فوزهم بالدوري في موسم كان صعبًا؛ بسبب تعليق المباريات وعودتها مرة أخرى، جراء فيروس كورونا المُستجد.

ذات صلة :







شارك الخبر