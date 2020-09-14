الأهلي إلى ثمن نهائي آسيا 2020 بهدف في الشرطة

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بفوز الراقي بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

الأهلي ضد الشرطة العراقي:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي التي أُقيمت على إستاد خليفة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك.

واضطر المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 21 بخروج نجم الراقي، حسن القيد للإصابة ودخول هيثم عسيري بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وضغط الفريق العراقي بقوة وسط تألق لافت من حارس مرمى الراقي محمد العويس، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الشرطة علاء مهاوي عند الدقيقة 45، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

هدف قاتل:

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد مع بداية أحداث الشوط الثاني، وعلى الرغم من لعب الشرطة العراقي بـ10 لاعبين، إلا أنه ظهر بشكل مميز وشكل خطورة على مرمى الراقي، وكان له أكثر من 8 تسديدات.

وتمكن الألماني ماركو مارين من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 87 من أحداث الشوط الثاني، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي بتحقيق الراقي لفوز هام في البطولة الآسيوية.

دوري أبطال آسيا:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده إلى 9 نقاط، ليواصل تصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ليكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، فيما تجمد رصيد الشرطة العراقي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.







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