الأهلي راحة من مباريات الجولة الخامسة آسيويًا .. والسبب!

المواطن - محمد سمعه

لن يخوض الفريق الكروي الأول بـ الأهلي تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكان من المفترض مواجهة الراقي لنادي الوحدة الإماراتي غدًا الأحد بالجولة الخامسة ولكن بسبب انسحاب الفريق الإماراتي من مباريات البطولة جراء انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه، فحصل الراقي على راحة من مباريات الجولة الخامسة.

وسيعود الراقي ويواجه فريق استقلال طهران الإيراني يوم الأربعاء المقبل بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وفي سياق آخر، رد اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، نجم الأهلي السابق، على الشكوى التي رُفعت من إدارة عبدالإله مؤمنة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضده بعد انضمامه لنادي بيشكتاش التركي.

دي سوزا يرد على بيان الأهلي

وطلب أحد المغردين عبر حساب الراقي في “تويتر” توضيحًا من دي سوزا للرد على بيان إدارة النادي حيث قال اللاعب البرازيلي عبر “تويتر” : “لماذا لا تُرينا الإدارة الاتفاق الذي وُقع، ولماذا لا تُرينا أيضًا البريد الإلكتروني والرسائل التي أُرسلت لهم لإعطائي المستحقات المالية قبل فسخ العقد، لسوء الحظ الإدارة التي تُدير النادي عبارة عن هواة، والفريق عملاق ولكن الإدارة الحالية ستجعل الأهلي صغيرًا”.

الراقي يشكو نجمه البرازيلي إلى الفيفا

وكان الأهلي قرر تقديم شكوى إلى الفيفا ضد دي سوزا بسبب مخالفته بنود العقد وفسخه دون أي وجه حق وفقًا لبيان الراقي.

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