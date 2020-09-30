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الأهلي والنصر .. من يحسم المباراة رقم 30 بالأدوار الإقصائية؟
يتفوق الراقي في عدد الانتصارات

الأهلي والنصر .. من يحسم المباراة رقم 30 بالأدوار الإقصائية؟

2020/09/30
الساعة 3:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي والنصر .. من يحسم المباراة رقم 30 بالأدوار الإقصائية؟ جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الأهلي والنصر
1.1 مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والنصر اليوم على استاد جاسم بن حمد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الأهلي والنصر

وتُعتبر مباراة الأهلي والنصر اليوم هي المواجهة رقم 30 بين الفريقين ضمن منافسات الأدوار الإقصائية، والمرة الأولى على صعيد المسابقات الآسيوية، حيث سبق وتواجها في 4 بطولات محلية، وأخرى خليجية.

وتقابل الأهلي والنصر في 13 مباراة في بطولة كأس الملك، و7 لقاءات في كأس ولي العهد، و4 مواجهات إقصائية المربع الذهبي لكأس دوري خادم الحرمين الشريفين، و3 في كأس الاتحاد السعودي، و2 في كأس الخليج للأندية.

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على النصر في المواجهات الإقصائية، حيث نجح في تحقيق الفوز 17 مرة، مقابل 12 انتصارًا للأصفر، وحسمت ركلات الترجيح مباراتين لكل فريق.

الأهلي والنصر
جانب من مباراة سابقة

مواجهة سعودية بنكهة آسيوية

وكان النادي الأهلي أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ8، بعد تغلبه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما خطف النصر آخر البطاقات المؤهلة إلى هذه المرحلة بعد فوزه على التعاون بهدف دون رد.

ويدخل الفريقان المباراة السعودية الآسيوية بهدف تحقيق الفوز ومواصلة المشوار، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، في ظل المستوى الجيد الذي ظهروا عليه في البطولة.


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