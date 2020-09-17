الأهلي يخسر بهدفين من الشرطة العراقي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والشرطة العراقي منذ قليل بفوز الشرطة بثنائية لهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020.

الشوط الأول من مباراة الأهلي والشرطة

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من فريق الشرطة، حيث تمكن اللاعب سعد ناطق من إحراز الهدف الأول للفريق العراقي بضربة رأسية متقنة بالدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ولم ينجح الراقي في استغلال الفرص التي أُتيحت له، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الأهلي من محاولاته حتى نجح اللاعب محمد المجحد في إحراز هدف التعادل للراقي بالدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة.

وتراجع الراقي، بعد ذلك مما أعطى الفرصة لفريق الشرطة للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

ونجح الفريق العراقي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب مازن فياض بالدقيقة السادسة والستين.

وواصل الراقي ضغطه بحثًا عن إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، ليفوز الشرطة بثنائية مقابل هدف.

الراقي يخسر ولكنه في الصدارة

وأصبح رصيد الشرطة بعد الفوز 4 نقاط في المجموعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الأهلي عند ست نقاط في صدارة المجموعة.

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