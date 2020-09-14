الأهلي يدفع بقوته الضاربة لمواجهة الشرطة العراقي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الشرطة العراقي اليوم الاثنين بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2019/2020.

تشكيلة الأهلي الرئيسية

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، عبدالله حسون وطلال العبسي وعبدالباسط هندي ولوكاس ليما في خط الدفاع، علي الأسمري ومحمد المجحد وماركو مارين وسلمان المؤشر وحسن القيد في خط الوسط، عمر السومة في خط الهجوم”.

أما القائمة الاحتياطية للراقي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، حسين عبدالغني، هيثم عسيري، حسين المقهوي، عبدالرحمن غريب، محمد البصاص، يزيد البكر، مازن أبو شرارة، أحمد بصاص، يوسف الحربي”.

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الأهلي

وفي وقت سابق، تعرض الراقي لصدمة قوية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة فريق الشرطة العراقي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الراقي تقدم بطلب لـ الاتحاد الآسيوي من أجل استبدال اللاعب البوسني ألفيس ساريتش المُصاب بقطع في الرباط الصليبي بلاعب آخر في قائمة الراقي المشاركة آسيويًا.

ولكن رفض الاتحاد الآسيوي طلب الأهلي، حيث تنص اللوائح في قانون دوري أبطال آسيا على السماح باستبدال اللاعب في القائمة قبل مباراة الفريق بـ7 أيام، وجاءت إصابة ساريتش يوم الأربعاء الماضي في مباراة الرائد بالدوري السعودي، أي قبل لقاء الشرطة العراقي بـ5 أيام وهو ما جعل الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الراقي وفقًا لـ صحيفة “الاقتصادية”.







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