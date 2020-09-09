الأهلي يستهدف الفوز رقم 18 ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

يسعى الأهلي لمواصلة تفوقه ضد الرائد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز خلال مباراتهما المرتقبة اليوم.

الأهلي ضد الرائد

وتُقام مباراة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفريقان 23 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الأهلي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 17 مواجهة، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية اليوم.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تحقيق الفوز 3 مرات فقط، وخيم التعادل على نتيجة 3 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الراقي صاحب المركز الثالث.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل احتلال المركز الثالث، وخطف بطاقة التأهل بشكل مباشر إلى منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.







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