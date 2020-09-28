الأهلي يستهدف ضم نجم باختاكور الأوزبكي

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب النادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش رغبته في التعاقد مع نجم فريق باختاكور الأوزبكي، جلال الدين مشاريبوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يسعى لضم مشاريبوف

وأوضح ميلويفيتش إدارة النادي الأهلي بالدخول في مفاوضات مع إدارة باختاكور الأوزبكي لضم مشاريبوف، نظرًا لاحتياجه إلى اللاعب، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأضافت المصادر: “فلادان أوصى إدارة الأهلي بضم مشاريبوف بعد توصيته الأولى بالتعاقد مع اللاعب الصربي لوبمير فيجسا حتى يكونا بديلين للجزائري يوسف بلايلي، ودجانيني تافاريس من الرأس الأخضر”.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تواصلت مباشرة مع نظيرتها في باختاكور بشأن التعاقد مع ضم مشاريبوف، وأضافت: “إدارة النادي الأوزبكي لم ترفض العرض الأهلاوي، لكنها اشترطت 1.5 مليون دولار بخلاف قيمة اللاعب التي سيحددها هو مع وكيله”.

وكانت إدارة الراقي برئاسة عبدالإله مؤمنة، قد تعاقدت رسميًا مع الصربي فيجسا قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي لموسمين، مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي في آسيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تجاوز عقبة شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت، اليوم الاثنين، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، فيما سيلعب بيرسبوليس الإيراني مع نظيره باختاكور الأوزبكي في دور الـ8.

شارك الخبر