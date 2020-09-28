الأهلي يتجه لمقاضاة 6 إعلاميين انتقدوا تصريحات العويس

المواطن - محمد سمعه

تتجه إدارة النادي الأهلي للجهات القضائية المختصة ضد 6 إعلاميين قاموا بمخالفات قانونية وذلك بعد تصريحات الحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الراقي التي ألمح فيها لسخريته من الهلال بعد خروجه من دوري أبطال آسيا 2020.

وبحسب الزميلة “عكاظ “فإن إدارة الراقي ستقدم الشكوى ضد 6 إعلاميين وذلك بسبب هجومهم وتعديهم اللفظي على محمد العويس حارس الراقي والمنتخب السعودي.

تصريح حارس الأهلي المثير الذي ألمح به عن الهلال

وكان العويس تحدث بعد مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي الإماراتي قائلًا: “لقد تأهلنا إلى دور الثمانية بمستوانا، وغيرنا رجع بالطائرة قبلنا”.

وعلى الفور رد حارس الراقي بعد أن أشعل غضب الجمهور الأزرق قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك أسودنا وجمهورنا الغالي، تستاهلون الفرحة وإن شاء الله نواصل جهودنا لعيونكم وأنتم تستاهلون، بخصوص تصريحي والتأويلات المصاحبة، لم أقصد ناديًا بعينه، وأقصد جميع الأندية التي ودعت البطولة، لا تفسروا الحديث حسب الأهواء، وإن فُهمت بغير مرادها أعتذر، مبروك لـ الملكي”.

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