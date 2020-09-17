الإخبارية تعلن إصابة 3 من لاعبي الهلال بـ كورونا وتكشف هويتهم

المواطن - محمد سمعه

أعلنت قناة الإخبارية- منذ قليل- عن تأكد إصابة 3 من نجوم الهلال بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 6 لاعبين من الفريق الكروي الأول يومي السبت والأحد الماضيين.

تأكد إصابة ثلاثي #الهلال ياسر الشهراني ومحمد الجدعاني ونواف الغامدي بفيروس كورونا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/e98WN4TQ6v — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) September 16, 2020

وذكر حساب قناة “الإخبارية رياضة” عبر تويتر قائلًا: “تم التأكد من إصابة كل من ياسر الشهراني ومحمد الجدعاني ونواف الغامدي بفيروس كورونا”.

الهلال يواجه باختاكور اليوم الخميس لحسم التأهل:

ويأتي هذا الخبر قبل ساعات من مواجهة أزرق العاصمة لفريق باختاكور طشقند الأوزبكي بالجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وستُقام مباراة الهلال ضد فريق باختاكور في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر.

الزعيم يهزم باختاكور بلقاء الجولة الثالثة:

وكان لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين الذي أُقيم يوم الاثنين الماضي، انتهى بفوز الأزرق بثنائية مقابل هدف، حيث سجل للزعيم كل من الإيطالي سيباستيان جيوفنكو وهتان باهبري، بينما سجل لفريق باختاكور اللاعب إيرين ديرديوك. وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت السبت الماضي. وقبل انطلاق مباراة الأزرق وباختاكور اليوم الخميس بالجولة الرابعة، كان اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال أعلن أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” أنه رُزق بمولود أسماه محمد.

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