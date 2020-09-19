الإرياني: موانئ الحديدة والصليف ممر لتهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

المواطن - متابعة

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة.

وأضاف الإيراني أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر.

ووصف معمر الإرياني، استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة بأنه انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، مشددًا على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

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