الإسكان: مشاريعنا خاضعة لجودة بناء عالية وبإشراف مهندسين سعوديين أكفاء

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أن كافة المشاريع التي تعمل عليها خاضعة لجودة بناء عالية وبإشراف مهندسين سعوديين أكفاء.

وأضافت الإسكان عبر العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، أنه في حال وجد أي ملاحظة أو اقتراح يرجى تصعيدها من خلال الرابط التالي: هنا.

وشهدت منصات برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان خلال الفترة الماضية إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة عبر تطبيق وموقع سكني ومركز الاتصال الموحد 199090 وحساب خدمة المستفيدين على منصة “تويتر”، ضمن جهود البرنامج لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية يسهُل معها الوصول للمواطنين على مدار الساعة.

وسجّل مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال أسبوع أكثر من 29 ألف اتصال، فيما تجاوز عدد الطلبات والاستفسارات التي تم التجاوب معها عبر موقع “سكني” 6622 استفسارًا، كما تمت معالجة نحو 1900 اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، وتستمر منصة “سكني” (هنا) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونيًّا.

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