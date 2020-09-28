الإصابة تبعد كروس عن ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني توني كروس.

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة كروس

وكان توني كروس قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وذكر الريال في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن كروس خضع لفحوصات طبية، أثبتت أنه يعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى، مشيرًا إلى أنه ينتظر التطورات.

ولفت بيان النادي الرسمي إلى أنه سيتم تقييم حالة توني كروس خلال الأيام المقبلة، إلا أنه لم يكشف عن مدة غياب اللاعب الألماني عن الملاعب.

الإصابة تبعد كروس عن مباريات هامة

وأشارت صحيفة “كوبي” الإسبانية، إلى أن الألماني توني كروس سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا.

وفي حالة غياب كروس لمدة 15 يومًا، سيغيب عن مباراتي المرينغي ضد بلد الوليد وليفانتي، بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن المشاركة مع المنتخب الألماني في ودية تركيا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.

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