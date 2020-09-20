الإطاحة بشخصين نفذا جرائم سرقة بـ 82 ألف ريال بالطائف

المواطن - واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت – بفضل الله -، من القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الثالث من العمر ) لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية.
وقدرت قيمة المسروقات بحوالي اثنين وثمانين ألف ريال، وضبط بحوزتهما مبلغ قدره ( 40000 ) أربعون ألف ريال، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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