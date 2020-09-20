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الإطاحة بشخصين نفذا جرائم سرقة بـ 82 ألف ريال بالطائف

الإطاحة بشخصين نفذا جرائم سرقة بـ 82 ألف ريال بالطائف

2020/09/20
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الإطاحة بشخصين نفذا جرائم سرقة بـ 82 ألف ريال بالطائف
المواطن - واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة الطائف تمكنت – بفضل الله -، من القبض على مواطنين اثنين ( في العقد الثالث من العمر ) لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية.

وقدرت قيمة المسروقات بحوالي اثنين وثمانين ألف ريال، وضبط بحوزتهما مبلغ قدره ( 40000 ) أربعون ألف ريال، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

 


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