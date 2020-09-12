‎الرئيسية
جديد الأخبار
الإطاحة بعصابة روجت لـ 930 ألف دولار مزيفة ومعالجة كيميائياً بالرياض
مقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي

الإطاحة بعصابة روجت لـ 930 ألف دولار مزيفة ومعالجة كيميائياً بالرياض

2020/09/12
الساعة 4:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
27
0
طباعة
الإطاحة بعصابة روجت لـ 930 ألف دولار مزيفة ومعالجة كيميائياً بالرياض
المواطن - الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس )، لتورطهم بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي، ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي.

وأضاف الكريديس أنه تم القبض عليهم داخل وحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض، وضبطت بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها، بما يعادل (930,000) تسعمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :