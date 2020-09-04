الإعلان عن حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُقام جميع مباريات اليوم في الجولة الـ29 عند الساعة 8:35 مساءً، وسط منافسة قوية بين الفرق التي تُنافس على مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، والأندية الطامحة للهروب من شبح الهبوط.

مباريات اليوم

ويُدير مباراة أبها ضد الأهلي طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الطريس، ويُساعده بدر الشمراني ومحمد العبكري، والحكم الرابع خالد صلوي، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويُساعده عمر الجمل.

ويقود مباراة الفيحاء ضد العدالة النيوزيلندي ماثيو كونجر، ويُساعده لوكاس جيرمانوتا وماكسمليانو ديل يسو، والحكم الرابع سامي الجريس، وحكم الفيديو سلطان الحربي، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

ويتولى قيادة مباراة الفتح ضد التعاون الليتواني جيديمانيس مازيكا، ويُساعده الثنائي البولندي ميشال أوكوبوفيست وكونراد سابيلا، والحكم الرابع ممدوح الشهدان، وحكم الفيديو البرتغالي كلاوديو بيريرا، ويُساعده محمد وزي.

وتضبط صافرة الأوروغوياني أندريس كونها مباراة الرائد ضد الفيصلي اليوم، ويُساعده ريتشارد ترينيداد ونيكولاس تاران، والحكم الرابع محمد السماعيل، وحكم الفيديو محمد الهويس ويُساعده محمد الشهري.

ومن المقرر أن يقود مباراة الاتفاق ضد ضمك اليوم، طاقم تحكيم سعودي مكون من؛ ماجد الشمراني حكم ساحة، ويُساعده فهد العمري وعبدالرحيم الشمري، والحكم الرابع سلطان صغير، وحكم الفيديو فيصل البلوي، ويُساعده خلف الشمري.

وسيكون البرتغالي فيكتور فيريرا حكمًا لمباراة الوحدة ضد الهلال اليوم، ويُساعده برونو رودريغيز وبيدرو موتا، والحكم الرابع محمد الحربي، وحكم الفيديو تركي الخضير، ويُساعده ياسر السلطان.

كما يتولى طاقم تحكيم برتغالي إدارة مباراة الشباب ضد الحزم اليوم، بقيادة جواو بينهيرو، ويُساعده نونو مانسو، وبيدرو ريبيرو، والحكم الرابع محمد البريدي، وحكم الفيديو فاسكو سانتوس، ويُساعده مفرح الحسن.







شارك الخبر