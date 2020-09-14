الإمارات تجيز لقاح كورونا لأبطال خط الدفاع الأول

المواطن - متابعة

أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، اليوم الاثنين، إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كورونا، من أجل إتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملًا مع مصابي مرض “كوفيد-19”.

وبحسب وكالة الإمارات للأنباء “وام”، فإن اللقاح أُجيز لـ”أبطال خط الدفاع الأول” بهدف توفير كافة وسائل الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وشدد الوزير على أن هذا الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.

وجرى الإعلان عن القرار، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تنظمها حكومة الإمارات لتناول كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير أن انتشار الجائحة حول العالم أحدث ارتباكًا كبيرًا وضع الأنظمة الصحية في اختبار وتحدٍّ صعب، فبرزت الصعوبة الأكبر في اتخاذ القرارات المصيرية القادرة على تمكين منظومة الرعاية الصحية من التعامل مع الواقع الجديد.

وأكد العويس أن نتائج الدراسات، خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة، أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس.







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