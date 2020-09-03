الإمارات ترصد 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72,154 حالة.

إجمالي الفحوصات

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 67,821 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

حالات التعافي من كورونا

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 639 حالة جديدة لمصابين بمرض كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 62,668 .

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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