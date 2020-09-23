الإمارات تسجل 1083 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات الكشف عن 1,083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 87,530 حالة.

وفيات كورونا في الإمارات

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 406 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

حالات التعافي الإجمالية

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 970 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 76,995 حالة.

وأشارت الوزارة أنه تماشيًا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد-19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 103,199 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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