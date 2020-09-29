الإمارات تسجل 995 حالة كورونا جديدة و3 وفيات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أنه تم الكشف عن 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

عدد حالات كورونا في الإمارات

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 93,090 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 416 حالة.

حالات التعافي من كورونا

وأعلنت الوزارة أيضًا عن شفاء 1,076 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 82,538 حالة.

فحص كورونا في الإمارات

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنه تماشيًا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها 98,412 فحصًا جديدًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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