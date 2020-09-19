الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب الهلال الثاني بسبب كورونا

المواطن - محمد سمعه

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الهلال بنقل الفريق إلى فندق آخر بدلًا من الإقامة بالفندق الحالي، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق إلى 12 حالة.

وذكر الناقد الرياضي حمد الصويلحي الناقد لـ برنامج “الديوانية” والإعلامي في صحيفة “الرياضية”عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الأزرق برئاسة فهد بن نافل تلقت موافقة اتحاد القدم الآسيوي على نقل بعثة الفريق لفندق آخر، يمتلك تهوية أعلى وكثافة سكانية أقل.

الاتحاد الآسيوي يوافق على ثاني مطالب الهلال:

ويعد هذا الطلب هو ثاني طلب يوافق عليه الاتحاد الآسيوي من إدارة الأزرق، بعد الموافقة على الطلب الأول وهو قيد حارسين في قائمة الأزرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، بعد إصابة كل من الحارسين محمد الواكد ونواف الغامدي بـ فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على طلب الهلال بتسجيل كل من عبدالله يحيى البيشي وأحمد فهد الجبيع كحارسي مرمى بدلًا من محمد الواكد ونواف الغامدي.

موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو:

وتنطلق غدًا الأحد مباراة الزعيم وشاهر خودرو الإيراني، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الجنوب في دولة قطر.

وقبل انطلاق المباراة، أعلن نادي الهلال اليوم السبت عن إصابة كل من سالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جيوفنكو بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات بين لاعبي أزرق العاصمة بالفيروس إلى 12 لاعبًا مصابًا.

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