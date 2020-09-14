الاتحاد الإماراتي يُعلق على أزمة الوحدة في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

علق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على أزمة نادي الوحدة، بعد اعتباره منسحبًا من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الوحدة الإماراتي:

وكان نادي الوحدة الإماراتي قد أعلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم قدرة الفريق الأول على السفر إلى الدوحة واستكمال منافسات البطولة القارية؛ لإصابة عدد من أفراده بفيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الوحدة الإماراتي في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي تضم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واستقلال الإيراني، والشرطة العراقي.

الاتحاد الإماراتي يوضح:

وأصدر الاتحاد الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بيانًا لجهوده المساندة لنادي الوحدة، بعد تلقيه خطابًا من الاتحاد الآسيوي، يشير إلى أن اللجنة الفرعية لفيروس كورونا، اعتبرت الفريق منسحبًا.

وجاء في البيان: “يؤكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أنه قام بتقديم ملف متكامل إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تضمن شرحًا تفصيليًّا حول الأسباب التي أدت إلى عدم تمكن الوحدة من السفر، وخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2020، ويأتي ذلك ضمن مسؤولياته تجاه الأندية الإماراتية، وضمان حقوقها في مختلف المنافسات الكروية الخارجية”.

وأضاف: “تلقى اتحاد الكرة الإماراتي اليوم الاثنين، خطابًا من الاتحاد الآسيوي، يشير إلى أن اللجنة الفرعية لفيروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، اعتبرت الفريق منسحبًا من البطولة، بعد عدم تمكنه من السفر وخوض المباريات المتبقية في المجموعة الأولى”.

وتابع: “اعتبرت اللجنة الفرعية أن الظروف التي أحاطت بنادي الوحدة، والتي أدت إلى عدم تمكنه من السفر يُنطبق عليها وصف “الظروف القهرية”، وتم إلغاء نتائج المباريات التي خاضها الفريق في البطولة، وعدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة للفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة”.

واختتم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانه قائلًا: “كما قررت اللجنة الفرعية تطبيق المادة 6.5 التي تتيح لها الحق باتخاذ القرارات التي تراها مناسبة دون تطبيق المواد 6.1 و6.2 و6.3 من لائحة البطولة التي تنص على اتخاذ إجراءات وغرامات مالية”.







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