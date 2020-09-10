الاتحاد البحريني يدعم السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، الدعم الكامل لملف استضافة السعودية لنهائيات بطولة كأس آسيا 2027، والذي يحمل شعار “معًا لمستقبل آسيا”.

السعودية تروج لاستضافة كأس آسيا 2027

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد بدأ بالأمس الحملة الترويجية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، أملًا في النجاح بتنظيم المسابقة القارية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولم تقم السعودية حاملة لقب البطولة 3 مرات في أعوام 1984، 1986 و1996، ووصيف البطل في 1990، 2000 و20007 باستضافة منافسات المسابقة القارية من قبل، وتطمح في الحصول على حق تنظيم نسخة 2027.

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تلقيه طلبات من 5 اتحادات وطنية من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 وهي؛ السعودية، الهند، أوزبكستان، إيران وقطر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد البحريني يدعم

وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن الاتحاد البحريني لكرة القدم يساند الملف السعودي المتكامل لاستضافة البطولة الآسيوية 2027، والذي يمتلك في طياته كل مقومات النجاح لاحتضان أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة الآسيوية.

ودعا الاتحادات الصديقة بمنطقة غرب آسيا للتوحد خلف الملف السعودي لاستضافة البطولة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيعطي الفرصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة لإثبات التطور الكبير والنقلة النوعية التي أحدثتها كرة القدم السعودية على مستوى القارة الآسيوية خصوصًا وبتواجدها المتكرر في المحفل العالمي الكبير كأس العالم خلال خمس مناسبات كإحدى العلامات المضيئة في لمكتسبات الكرة الآسيوية.

جهود الاتحاد السعودي في دعم الكرة الآسيوية

وتابع: “الجهود البارزة التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم الكرة الآسيوية ووضع تجربته الناجحة في منظومة كرة القدم رهن إشارة الاتحادات الآسيوية هي أمور داعمة ومحفزة لتسخير كل الطاقات والدعم من أجل دعم الملف السعودي لاستضافة الحدث القاري الأكبر على مستوى المنتخبات”.

وأضاف: “عودتنا القارة الآسيوية على مبدأ التضامن والروح الواحدة. ونحن على يقين في الاتحاد البحريني لكرة القدم في أن تسجل اتحادات منطقة غرب آسيا دعمها الكبير للملف السعودي، خصوصًا لامتلاكه الظروف المثالية لتهيئة الأرضية الصلبة نحو استضافة تاريخية على جميع المستويات”.

وواصل: “دعمنا الكامل للملف السعودي لاستضافة الحدث القاري يأتي إيمانًا منا في مملكة البحرين بالدور البارز للاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم مسيرة التطور للكرة الآسيوية، علاوة على ما تمتلكه المملكة العربية السعودية من مقومات كبيرة لنجاح البطولة الآسيوية التي ستحقق من خلالها نجاحات غير مسبوقة للنهائيات”.

استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 نجاح للبطولة

ولفت رئيس الاتحاد البحريني إلى ما يشتمل عليه الملف من خصائص مميزة، بالإضافة إلى متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، تعزز من التوجهات لدى الاتحاد البحريني لكرة القدم نحو دعم استضافة السعودية للنهائيات الآسيوية.

وأعرب عن ثقته التامة في أن تشكل استضافة المملكة العربية السعودية للنهائيات الآسيوية عام 2027 محطة نجاح أخرى للبطولة على كل المقاييس، مشيرًا إلى أن ملف الاستضافة يتضمن العديد من المزايا المتوافقة مع الشروط الآسيوية المعتمدة، مؤكدًا امتلاك الشقيقة لعوامل النجاح لتنظيم واستضافة مختلف الأحداث الرياضية الكبرى.







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