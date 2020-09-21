الاتحاد السعودي يحصل على 3 استثناءات للأندية في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يبذل مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم بدعم من وزارة الرياضة مجهودًا كبيرًا لمساندة الأندية المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الاتحاد السعودي يحصل على استثناءات:

وتحدث أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمين القاسم عن الأندية قائلًا: “أهنئ الهلال على هذا الأداء الرجولي رغم الظروف القاهرة.. ولولا الله ثم دعم وزير الرياضة لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم، دعم كبير ومحظوظين به”.

وتابع: “حصلنا على استثناء تسجيل اللاعبين الجدد مثل الجدعاني وعبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم، رغم أن فترة التسجيل انتهت في 31 أغسطس، كما حصلنا على استثناء مشاركة اللاعب في فريقين مختلفين”.

وأضاف أمين عام الاتحاد السعودي خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “النظام لا يسمح باستبدال الحراس مع إصابة كورونا وتطلب المادة تقرير طبي (30) يومًا، وتم تسجيل حارسي الهلال بـ(تكييف) المادة”.

وواصل القاسم تصريحاته قائلًا: “حصلنا اليوم على استثناء لفترة الحجر.. عاد سلمان الفرج بعد عزل 9 أيام بدل 14 يومًا.. وغدًا سنشاهد خروج عدد من اللاعبين.. ووجودي في قطر لحل عقبات الأندية السعودية”.

الأندية السعودية في آسيا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما ضمن النصر الصعود إلى الدور التالي قبل مباراته ضد السد القطري.

وتمكن الهلال من قهر الظروف التي يمر بها بعد إصابة 10 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وتعادل مع شهر خوردو سلبيًّا في الجولة الخامسة، ليتأهل إلى الدور التالي كمتصدر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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