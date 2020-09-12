الاتحاد ورّط نفسه في أزمة فهد المولد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد ورّط نفسه بالخطأ في أزمة المستحقات المالية للاعب فهد المولد، وذلك بعد اعتراف حامد البلوي مدير الكرة بالعميد، بوجود مستحقات مالية لصالح اللاعب.

وكان المولد غادر معسكر الاتحاد الذي أُقيم في أبها في الثامن من يوليو الماضي، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، ووقتها خرج نادي الاتحاد ببيان نافيًا تمامًا وجود أي مستحقات مالية لصالح اللاعب.

وعلّق الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية على الأمر قائلًا: “اعترف حامد البلوي، مدير الكرة بالاتحاد، بوجود مستحقات مالية كبيرة للنجم المولد”.

بيان الاتحاد حول فهد المولد يُورط النادي

وتابع أبو هداية: “حسنًا.. ماذا عن ذلك البيان، الذي نسف كل شيء، وكان ضد هذا الكلام جملة وتفصيلاً !”.

وتردد بالفترة الأخيرة عن وجود اهتمام كبير من نادي النصر للتعاقد مع فهد المولد، في حال قرر مغادرة العميد بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد يُقدم شكوى ضد النصر

وبسبب هذا الأمر، فقد رفع نادي الاتحاد شكوى ضد النصر، وذلك بسبب تفاوض عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالنصر مع المولد وفواز القرني حارس مرمى الاتحاد.

وكان نادي النصر أصدر بيانًا يوم الاثنين الماضي، أكد فيه وجود اتصال قبل شهر تقريبًا بين رئيس النادي صفوان السويكت ورئيس نادي الاتحاد، وبسؤاله حول إمكانية التفاوض بشأن إعارة أو انتقال لاعبين من نادي الاتحاد للعالمي، رد رئيس الاتحاد بتأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلًا”.

يذكر أن الاتحاد ضمن بقاءه في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على العدالة بثنائية نظيفة أحرزها فهد المولد والإيفواري ويلفريد بوني.







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