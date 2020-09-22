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الاتحاد يحتفل بـ اليوم الوطني 90 بأغنية خاصة
وسط تفاعل من الجماهير عبر تويتر

الاتحاد يحتفل بـ اليوم الوطني 90 بأغنية خاصة

2020/09/22
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يحتفل بـ اليوم الوطني 90 بأغنية خاصة الاتحاد يحتفل باليوم الوطني
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الاتحاد يحتفل بـ اليوم الوطني 90
1.1 احتفالات هيئة الترفيه

حرص نادي الاتحاد على الاحتفال بـ اليوم الوطني 90 بطريقته الخاصة، حيث كشف العميد عن أغنية جديدة بهذه المناسبة.

الاتحاد يحتفل بـ اليوم الوطني 90

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أغنية جديدة من غناء عبدالمجيد عبدالله احتفالًا بـ اليوم الوطني، وعلق قائلًا: “هذا شعور الكل والصوت اتحادي.. كل عام ووطننا بخير”.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية عبر “تويتر” مع تغريدة النادي، وأشادوا بهذه اللافتة للاحتفال بـ اليوم الوطني، وأعربوا عن سعادتهم بأن الأغنية بصوت اتحادي، وحرصوا على تهنئة القيادة بهذه المناسبة.

احتفالات هيئة الترفيه

وفي السياق ذاته، أعدت الهيئة العامة للترفيه عددًا من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في السعودية والعالم العربي بمناسبة اليوم الوطني خلال الفترة من 22 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أطلاق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني 90 والذي جاء عنوانه من جديد “همة حتى القمة”.


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