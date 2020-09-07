الاتحاد يستغني عن 3 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد استقر اليوم الاثنين على الاستغناء عن 3 لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول، وذلك من أجل التعاقد مع صفقات بديلة لهم في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لـ التقارير الإخبارية فإن كل من عمار الدحيم ومحمد الثاني وعبدالرحمن الغامدي سيغادرون صفوف العميد بحثًا عن أندية أخرى، خلال الفترة المقبلة.

إدارة الاتحاد تسعى لترتيب أوراق الفريق الأول

ويسعى مجلس إدارة العميد لترتيب أوراق الفريق والتركيز على بناء الفريق بصفقات قوية، وذلك في حال عدم الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

وسيخوض العميد، مباراة غاية في الأهمية، ضد نادي العدالة بعد غد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فوز الاتحاد يُنقذه من أمرين

وإذا نجح العميد في الفوز فسوف ينقذ نفسه من أمرين حيث أولهما هو بقاء كافة نجومه في الفريق وعدم الرحيل خاصة أن اسم كل من المغربي كريم الأحمدي والبرازيلي رومارينيو واللاعب فهد المولد ارتبط بالرحيل عن العميد في حال الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

وثاني أمر هو أن العميد سيتفادى تمامًا شبح الهبوط ويضمن البقاء في دوري الكبار من أجل المنافسة على اللقب في الموسم المقبل والتركيز على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي.







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