الاتحاد يوقع مع 3 لاعبين شباب

المواطن - مروة نبيل

وقع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عقودًا احترافية، مساء أمس الثلاثاء، مع 3 لاعبين شباب، بعد ظهورهم بشكل مميز خلال الفترة الماضية.

الاتحاد يدعم صفوفه:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الحائلي وقع عقودًا احترافية مع اللاعبين الشباب محمد العوفي وباسل الحضيف وحارس المرمى محمد أبو عصيدة، بناء على توصية من مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو كاريلي.

وبارك رئيس نادي الاتحاد الحائلي للاعبين الشباب العوفي والحضيف وأبو عصيدة، الانضمام إلى قائمة اللاعبين المحترفين في العميد، وتمنى لهم التوفيق وأن يساهموا مع زملائهم في تحقيق النتائج التي يطمح لها الجميع.

وتسعى إدارة العميد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

العميد يفلت من الهبوط:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.

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