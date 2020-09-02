الاتفاق يستهدف بقاء العطوي

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتفاق لتجديد عقد المدير الفني خالد العطوي للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

الاتفاق يسعى لاستمرار العطوي

وعقدت إدارة نادي الاتفاق اجتماعًا مع خالد العطوي بالأمس، لبحث تجديد عقده، وشهد تقاربًا في وجهات النظر بين الطرفين، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وترغب الإدارة في بقاء العطوي للحفاظ على الاستقرار الفني، كما يريد المدير الفني مواصلة الإشراف على الفريق خلال منافسات الموسم المقبل، في ظل تحسن الأداء.

وأضافت المصادر أنه يُنتظر عقد اجتماع ثانٍ بين الإدارة وخالد العطوي خلال الأيام المقبلة من أجل الإعلان عن تجديد عقد المدرب بشكل رسمي.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

وتطور أداء فارس الدهناء بشكل لافت خلال منافسات الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقدم في جدول الترتيب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل فارس الدهناء المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.







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