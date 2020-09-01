الباطن أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

حجز نادي الباطن أول مقاعد الصعود لدوري المحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)، وذلك بعد تعادل نادي البكيرية مع العين قبل قليل.

وحقق نادي الباطن أمس الاثنين، انتصارًا هامًّا على فريق جدة حافظ به على صدارته بـ69 نقطة.

وكان الباطن قد هبط إلى دوري الأولى العام الماضي، لكنه عاد سريعًا إلى دوري المحترفين بهذا الفوز الثمين على جدة.







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