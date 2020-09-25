الباطن يضم زكريا سامي حتى عام 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن عن تعاقده رسميًّا مع زكريا سامي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

زكريا سامي في السماوي رسميًّا:

وأشار حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع لاعب فريق الشعلة، زكريا سامي لمدة موسمين حتى عام 2022.

ومن جانبه، أبدى زكريا سامي سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق السماوي، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق آمال وطموحات الجماهير، مقدمًا شكره وتقديره لمجلس الإدارة على حسن التعامل في المفاوضات.

الباطن يدعم صفوفه:

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعدما نجح في التأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، وتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

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