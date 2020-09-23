الباطن يُجدد عقد مدربه جاريدو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن، قبل قليل، عن تجديد عقد المدير الفني خوسيه جاريدو ليقود الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

جاريدو مستمر مع الباطن:

وأشار نادي الباطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة نجحت في تجديد عقد جاريدو لموسم آخر، بعد المستوى الفني المميز الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادته هذا الموسم.

وفي السياق ذاته، أعرب المدير الفني جاريدو عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن وقدم شكره لمجلس الإدارة على ثقته.

وتولى جاريدو تدريب السماوي بعد مرور 5 جولات من الموسم الرياضي المنصرم، ونجح في التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى والتأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

السماوي في الدرجة الأولى:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن قد نجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

ورفع السماوي رصيده إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية الذي اكتسح الجيل بخماسية، فيما أنهى العين منافسات الموسم بـ72 نقطة في المركز الثالث.

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