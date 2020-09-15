البحرين تتكفل بفواتير الكهرباء والمياه للمواطنين حتى نهاية العام

المواطن - متابعة

وجه مجلس الوزراء البحريني، يوم أمس الاثنين، البنك المركزي بتشجيع البنوك العاملة في البلاد على تأجيل مدفوعات قروض المواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا حتى نهاية السنة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء، فإن الإرجاء يجب أن يكون بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين.

وقررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر 2020 وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك؛ لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) على المواطنين والاقتصاد الوطني، ودعمًا للجهود الوطنية وفي إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية.

وأهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإرشادات الفريق الوطني الطبي بالحد من الاختلاط وتجنب التجمعات، مؤكدًا دور وإسهامات الجميع في خفض معدلات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) عبر تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشاره والتصدي له، وأن على المواطن والمقيم دعم هذه الجهود بالالتزام بإجراءات وإرشادات الفريق الوطني الطبي وعدم التهاون فيها من واقع المسؤولية المجتمعية لخفض معدلات الانتشار.







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