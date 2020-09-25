البريد يحذر من مسابقات وجوائز تطلب البيانات الشخصية أو المالية

المواطن - الرياض

حذرت المؤسسة العامة لـ البريد من التعامل مع المواقع التي تدعي تقديم مسابقات وجوائز أو تطلب بيانات شخصية أو مالية منتحلة شعار المؤسسة.

وشددت مؤسسة البريد، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية عبر القنوات المعتمدة من خلال حسابات المؤسسة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الالكتروني.

وأطلقت المؤسسة في وقت سابق رقم الاتصال المجاني لخدمة العملاء والرد على الاستفسارات والملاحظات ورفع البلاغات ومتابعتها، حيث يمكن الاتصال على الرقم المجاني 19992.

جهود البريد السعودي لخدمة العملاء:

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للمجهودات التي يقدمها البريد في مجال خدمة العملاء، إضافة إلى الرقم المجاني يمكن للعملاء استخدام قنوات أخرى، مثل تطبيق الأجهزة الذكية الذي يحتوي على 52 خدمة للعميل من إدارة الشحنات والتنبيهات وتتبعها وربطها، وكذلك عرض الشحنات الواردة والمستلمة، وإدارة جميع خدمات العنوان الوطني وإمكانية إضافة بطاقة العنوان الوطني في المحفظة.

كما تتوفر هذه الخدمات أيضًا على موقع “بريدي أونلاين” الإلكتروني ويمكن للعملاء التواصل عبر حساب خدمة العملاء في تويتر @saudipost_care، حيث وفرت هذه القنوات للعناية بعملاء البريد وتسهيل تواصلهم والرد على استفساراتهم .

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