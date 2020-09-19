البقمي: ليس مستغربًا على ولي العهد أن يجير كل إنجاز للشعب

المواطن - الرياض

أكد المهتم بالتقنية والبحث العلمي ناصر البقمي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما راهن، كان أول من راهن عليه هي همة الشعب السعودي، لذلك رغم أنه قائدهم وقدوتهم ليس مستغربًا أن يجير كل إنجاز لهم بقوله: “أنتم فرسان الوطن وبيض الله وجيهكم”.

سيدي ولي العهد عندما راهن، كان أول من راهن عليه هي همة الشعب السعودي، لذلك رغم أنه قائدهم وقدوتهم ليس مستغرباً أن يجير كل إنجاز لهم بقوله "انتم فرسان الوطن و #بيض_الله_وجيهكم " pic.twitter.com/tKXRBEI4Bn — د. ناصر البقمي (@albiqami) September 18, 2020

ونشر البقمي عبر حسابه بموقع تويتر، مساء الجمعة، أغنية تشيد بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جاء ضمن كلماتها “يضرب على راس العدو ما يمالي ..متفهق ما تحلق أقصاه وأدناه”.

وتلقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، مازن بن إبراهيم الكهموس، رسالة شكر وتقدير مؤخرًا من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- موجهة لمنسوبي الهيئة وكان نصها: “بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا”.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صرح اليوم بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطنًا ومقيمًا، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.

وقالت الهيئة: إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد (5) موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حاليًّا وكيلًا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقًا مديرًا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديرًا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (45.960.900) خمسة وأربعين مليونًا وتسعمائة وستين ألفًا وتسع مئة ريال، و(360.000) ثلاثمائة وستين ألفًا لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) مائة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالًا بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس).

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