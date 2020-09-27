البكيري: بطل آسيا القادم في مهمة سهلة نحو اللقب اليوم

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي محمد البكيري أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يقترب من خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

البكيري يؤكد سهولة مهمة النصر

وكتب البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بطل آسيا القادم في مهمة سهلة نحو اللقب أمام سكري القصيم ليس انتقاصًا، لكنها الحقيقة الكروية التي باتت واضحة”.

وتفاعلت الجماهير مع التغريدة سريعًا، وقال خالد: “لا أخالفك الرأي التعاون ليس فريقًا سهلًا هذه المباريات خروج مغلوب ٩٠ دقيقة يمكن يفعلها التعاون ويفوز وفي الأخير هذه كرة قدم”، ليرد البكيري قائلًا: “لو كان تعاون الموسم قبل الماضي كنت اتفقت معك”.

النصر ضد التعاون

ومن المقرر يلعب النصر ضد التعاون عند الساعة 8:45 مساء، على استاد المدينة التعليمية، في آخر منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويدخل الفريقان مباراة النصر ضد التعاون اليوم بهدف تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، حيث يسعى العالمي لمواصلة مشواره والمنافسة على اللقب، ويطمح سكري القصيم الاستمرار في البطولة بعد صعوده التاريخي إلى هذه المرحلة.

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