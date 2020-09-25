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البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة
 بمقدار 50 نقطة أساس

البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة

2020/09/25
الساعة 12:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة
المواطن - متابعة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.

وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة ب 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل- بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا.


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